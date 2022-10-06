Политика и экономика
KZ

Партия "Ак жол" выдвинула кандидатуру Токаева в президенты

Опубликовано:

Лого партии "Ак Жол"
Лого партии "Ак Жол". Фото: facebook.com/aqjolpartiyasy

На съезде партии "Ак жол" члены поддержали кандидатуру действующего главы государства Касым-Жомарта Токаева на пост президента, передает корреспондент NUR.KZ.

Всего от партии "Ак жол" были предложены четыре кандидата:

  • журналист из Жетысуской области Сандугаш Дуйсенова;
  • депутат мажилиса Серик Ерубаев;
  • председатель Актюбинского областного филиала "Ак жол" Аскар Садыков;
  • также была предложена кандидатура действующего президента Касым-Жомарта Токаева.

Для проведения тайного голосования делегатам съезда раздали 126 бюллетеней. В подсчете было 120 бюллетеней.

Голоса распределились следующим образом:

  • за журналиста из Жетысуской области Сандугаш Дуйсеновой проголосовали 11 человек;
  • за депутата мажилиса Серика Ерубаева – 23 человека;
  • за председателя Актюбинского областного филиала "Ак жол" Аскара Садыкова – 17 человек;
  • за Касым-Жомарта Токаева – 74 человека.

Таким образом, партия "Ак жол" поддержала кандидатуру Касым-Жомарта Токаева на пост президента.

Напомним, сегодня партия Amanat выдвинула кандидатуру Токаева в президенты. Также в Астане состоялся XXI Внеочередной съезд Народной партии Казахстана - по итогам съезда НПК единогласно поддержала кандидатуру Токаева.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1991406-partiya-ak-zhol-vydvinula-kandidaturu-tokaeva-v-prezidenty/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.