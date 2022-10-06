Партия "Ак жол" выдвинула кандидатуру Токаева в президенты
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На съезде партии "Ак жол" члены поддержали кандидатуру действующего главы государства Касым-Жомарта Токаева на пост президента, передает корреспондент NUR.KZ.
Всего от партии "Ак жол" были предложены четыре кандидата:
- журналист из Жетысуской области Сандугаш Дуйсенова;
- депутат мажилиса Серик Ерубаев;
- председатель Актюбинского областного филиала "Ак жол" Аскар Садыков;
- также была предложена кандидатура действующего президента Касым-Жомарта Токаева.
Для проведения тайного голосования делегатам съезда раздали 126 бюллетеней. В подсчете было 120 бюллетеней.
Голоса распределились следующим образом:
- за журналиста из Жетысуской области Сандугаш Дуйсеновой проголосовали 11 человек;
- за депутата мажилиса Серика Ерубаева – 23 человека;
- за председателя Актюбинского областного филиала "Ак жол" Аскара Садыкова – 17 человек;
- за Касым-Жомарта Токаева – 74 человека.
Таким образом, партия "Ак жол" поддержала кандидатуру Касым-Жомарта Токаева на пост президента.
Напомним, сегодня партия Amanat выдвинула кандидатуру Токаева в президенты. Также в Астане состоялся XXI Внеочередной съезд Народной партии Казахстана - по итогам съезда НПК единогласно поддержала кандидатуру Токаева.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1991406-partiya-ak-zhol-vydvinula-kandidaturu-tokaeva-v-prezidenty/