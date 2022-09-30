Токаев: Принцип "сильные регионы – сильная страна" – одна из основ моего политкурса
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Сегодня, 30 сентября, Касым-Жомарт Токаев выступил на встрече с общественностью Абайской области. Telegram-канал пресс-службы Акорды опубликовал слова президента.
"Мы строим Справедливый Казахстан – страну равных возможностей для всех.
Каждый гражданин вне зависимости от места проживания имеет право на достойную жизнь и полноценную самореализацию, потому что общенациональные богатства создаются благодаря труду и усилиям всех жителей страны.
Убежден, что подлинная мощь государства закладывается в регионах. Именно поэтому принцип «сильные регионы – сильная страна» стал одной из базовых основ моего политического курса", - сказал президент.
Напомним, во время встречи с общественностью региона Токаев также высказался об однократном президентстве, а также объяснил, почему решил создать в Восточном Казахстане новый регион.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1990398-tokaev-printsip-silnye-regiony-silnaya-strana-odna-iz-osnov-moego-kursa/