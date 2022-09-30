Обновить генплан развития Семея в соответствии с его новым статусом поручил Токаев

Семей. Кадр из видео: t.me/bort_01

На встрече с общественностью Абайской области глава государства поручил обновить генплан развития Семея в соответствии с его статусом административного центра области. Слова Токаева опубликовал Telegram-канал пресс-службы Акорды.

"Одним из ключевых условий усиления туристического потенциала региона является развитие инфраструктуры. В первую очередь необходимо решить вопрос с дорогами. Следует обеспечить беспрепятственный и комфортный доступ к точкам притяжения туристов.

Нужно также решить проблемы культурных объектов, связанные с коммунальными сетями. Особое внимание следует уделить благоустройству набережной реки Иртыш. Требуется обновить генеральный план развития города Семей, учитывая его новый статус", - поручил Токаев.

Во время встречи с общественностью региона президент объявил о строительстве новых ж/д путей в Китай через Абайскую область, а также рассказал, как возродить экономику региона.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1990409-obnovit-genplan-razvitiya-semeya-v-sootvetstvii-s-ego-novym-statusom-poruchil-tokaev/