Токаев рассказал, как возродить экономику Абайской области

Карьер. Иллюстративное фото: pixabay.com

Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Абайской области заявил о необходимости начать в регионе геологические изыскания, передает Telegram-канал пресс-службы Акорды.

"Недра региона многие годы не разрабатывались из-за соседства с полигоном. Поэтому в области необходимо начать масштабные геологические изыскания. Думаю, что здесь имеются залежи различных полезных ископаемых.

Развитие горнодобывающей промышленности позволит возродить экономику региона. Кроме того, это даст возможность открыть новые рабочие места", - считает президент.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1990406-tokaev-rasskazal-kak-vozrodit-ekonomiku-abayskoy-oblasti/