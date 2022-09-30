Токаев высказался о дружбе Уалиханова и Достоевского

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Выступая на встречи с общественностью Абайской области, Токаев напомнил о дружбе между Шоканом Уалихановым и Федором Достоевским, сообщает Telegram-канал пресс-службы Акорды.

"В прошлом году по моей инициативе в Семее прошли памятные мероприятия, посвященные 200-летию классика русской и мировой литературы Федора Достоевского. Этот юбилей отмечался под эгидой ЮНЕСКО.

Как известно, Федор Достоевский, находясь в ссылке, прожил в Семее несколько лет и подружился с нашим выдающимся ученым Шоканом Уалихановым. Их дружба стала ярким свидетельством взаимопроникновения и взаимообогащения культур двух народов", - сказал президент.

Напомним, ранее, выступая в Туркестанской области, Токаев призвал казахстанцев проявить гуманность и терпение по отношению к приезжим россиянам. Он также пообещал провести переговоры с российской стороной по этому вопросу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1990417-tokaev-vyskazalsya-o-druzhbe-ualihanova-i-dostoevskogo/