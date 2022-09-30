"На нашей территории находится полюс континентальности Земли": Токаев о развитии туризма в Абайской области

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент Казахстана провел встречу с общественностью Абайской области. В рамках мероприятия Касым-Жомарт Токаев рассказал о перспективах развития туризма в регионе, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы главы государства.

"Регион обладает большими возможностями для развития культурно-познавательного туризма. Например, для Казахстана как крупнейшей страны, не имеющей выхода к морю, символическим является тот факт, что на нашей территории находится полюс континентальности Земли", - обратил внимание глава президент.

В Абайской области, в урочище Жидебай, рядом с Домом-музеем великого Абая расположен памятный знак "Центр Евразийского континента", напомнил Токаев.

"Уверен, это сакральное для нашего народа место и подобный географический феномен станут притягательными не только для внутренних, но и зарубежных туристов. Как один из исторических центров страны, Семей должен стать образцом бережного отношения к нашему богатому культурному достоянию. После создания области город будет активно развиваться", - сказал президент.

Напомним, что Токаев объявил о строительстве новых ж/д путей в Китай через Абайскую область. Также глава государства уверен, что Семей станет полюсом динамичного развития.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1990410-na-nashey-territorii-nahoditsya-polyus-kontinentalnosti-zemli-tokaev-o-razvitii-turizma-v-abayskoy-oblasti/