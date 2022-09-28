Заседание Высшего совета по реформам проведет сегодня Токаев

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Сегодня, 28 сентября, пройдет заседание Высшего совета по реформам с участием президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Акорды "Борт №1".

"Сегодня под председательством президента Касым-Жомарта Токаева состоится очередное заседание Высшего совета по реформам", – говорится в сообщении.

Напомним, что предыдущее заседание Высшего совета по реформам под председательством главы государства состоялось 30 июня 2022 года.

Мероприятие началось с обсуждения Концепции развития финансового сектора.

Также было уделено внимание мерам по развитию безопасной атомной и водородной энергетики в стране. О работе в этом направлении доложили министр энергетики Болат Акчулаков и председатель АО "Самрук-Казына" Алмасадам Саткалиев.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев дал ряд новых поручений по строительству АЭС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1990077-zasedanie-vysshego-soveta-po-reformam-provedet-segodnya-tokaev/