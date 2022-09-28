Токаев рассказал о встречах с руководством Microsoft, Epam и Coursera

Касым-Жомарт Токаев и генеральный менеджер Microsoft Мишель Симмонс. Фото: akorda.kz

Выступая на пленарном заседании форума Digital Bridge 2022, Касым-Жомарт Токаев высказался о развитии IT-сектора в Казахстане. Его слова приводит официальный Telegram-канал пресс-службы Акорды.

"На сегодняшний день можно по праву сказать, что в Казахстане созданы очень хорошие условия для развития IT-сектора. Это касается как регуляторной базы, так и специальных площадок с уникальными режимами и инструментами для развития IT-бизнеса.

Мы создали международный технопарк IT-стартапов «Аstana Hub», где действует особый налоговый и визовый режим. Более 900 компаний уже стали его резидентами и успешно работают на казахстанском и международном рынках.

Кроме того, в Алматы создан IT-кластер, действующий на базе специальной экономической зоны «Парк инновационных технологий». Его особенность заключается в экстерриториальном резидентстве и применении преференциального режима", - сказал Токаев.

Он отметил, что развитие IT-сектора – важный и постоянный приоритет государственной политики Казахстана.

"Недавно будучи в США я провел встречи с руководством таких компаний, как Microsoft, Epam, Coursera. И были достигнуты конкретные договоренности об углублении сотрудничества с Казахстаном и локализации в нашей стране", - напомним президент.

Во время выступления Токаев анонсировал новый формат цифровизации государственного управления "Невидимое правительство". Кроме того, он поручил МЦРИАП наладить работу систем SpaceX и OneWeb в отдаленных селах Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1989992-tokaev-rasskazal-o-vstrechah-s-rukovodstvom-microsoft-epam-i-coursera/