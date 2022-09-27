Как будет проходить легализация иностранных авто в Казахстане, объяснили в МВД

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Глава МВД Марат Ахметжанов на брифинге СЦК рассказал, каким образом планируется провести легализацию иностранных и праворульных автомобилей в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Марат Ахметжанов, ссылаясь на данные страховых компаний, сообщил, что в стране находится чуть более 300 тыс. иностранных автомобилей. Почти все они ввезены из стран Евразийского экономического союза – из России, Армении, Кыргызстана и Беларуси.

Глава МВД отметил, что работа по их легализации в Казахстане разделена на два этапа.

"Первый этап – это внесение необходимых поправок в законодательство для проведения легализации.

Уже сейчас можно сказать, что ставки сбора за первичную регистрацию составят 200-250 тыс. тенге. Сбор за утилизацию при легализации автомобилей взиматься не будет. Необходимые изменения вносятся в налоговый и экологический кодексы министерствами финансов и экологии.

После этого будет разработано и утверждено постановление правительства, в котором будут отражены конкретные условия проведения легализации, компетенции каждого госоргана, а также сроки проведения легализации", – пояснил министр.

На втором этапе, по его словам, предусматривается проведение легализации после принятия всех необходимым правовых актов.

"Процедуры легализации будут максимально упрощены. Заявку на легализацию можно будет подать дистанционно, через смартфон. Автомобиль будет автоматически проверяться по криминальным и таможенным учетам. Если автомобиль успешно пройдет проверку – его владелец может прийти в спецЦОН и сдать документы на регистрацию", – отметил глава МВД.

Между тем, как добавил Ахметжанов, машины с перебитыми номерами, не прошедшие таможенную очистку или ввезенные после 1 сентября, регистрироваться не будут.

"Вопрос легализации праворульных автомобилей сейчас обсуждается. Вы знаете, с 2007 года есть законодательный запрет по регистрации праворульных авто. Но в рамках поручений главы государства будет принято решение, будет рассматриваться.

Сейчас примерно в Казахстане, по нашим сведениям, около 19 тыс. (единиц – прим. ред.) такого автотранспорта", – резюмировал Марат Ахметжанов.

Также сегодня глава МВД рассказал, сколько россиян въехало в нашу страну с 21 сентября, и ответил на вопрос о том, будет ли Казахстан выдавать России бегущих от мобилизации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1989827-kak-budet-prohodit-legalizatsiya-inostrannyh-avto-v-kazahstane-obyasnili-v-mvd/