Кошанов созвал внеочередной съезд партии Amanat

Здание филиала партии Amanat в Астане. Иллюстративное фото: Facebook / AMANAT

Председатель партии Amanat Ерлан Кошанов подписал постановление о созыве внеочередного XXIV съезда партии 6 октября в Астане, сообщает .

Отмечается, что в работе съезда примут участие делегаты со всех регионов страны.

"Центральным аппаратом совместно с филиалами партии начаты подготовительные мероприятия", - говорится в сообщении.

Напомним, внеочередной XXIII съезд партии прошел в апреле этого года. На нем Токаев объявил о своем выходе из партии. Тогда же было объявлено о вхождении партии Adal в состав Amanat - решение о слиянии партий было принято единогласно.

После выхода из партии глава государства выдвинул кандидатуру Ерлана Кошанова на пост председателя Amanat. Члены партии поддержали предложение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1989736-vneocherednoy-sezd-partii-amanat-sostoitsya-6-oktyabrya/