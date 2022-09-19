Озеро переименовали в Северо-Казахстанской области

Озеро. Иллюстративное фото: pexels.com

Озеро Сасыкколь переименовали в Северо-Казахстанской области. Соответствующее постановление правительства, подписанное премьер-министром Казахстана Алиханом Смаиловым, опубликовано на официальном сайте primeminister.kz.

"Переименовать озеро Сасыкколь, расположенное на территории Краснополянского сельского округа Тайыншинского района Северо-Казахстанской области, в озеро Мәриямкөл.

Настоящее постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования", - говорится в тексте документа о переименовании физико-географического объекта Северо-Казахстанской области.

Напомним, ранее столице вернули прежнее название - Астана. Соответствующий указ подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 17 сентября. Документ был введен в действие со дня его первого официального опубликования.

Сегодня стало известно, что в стране начали демонтировать указатели с названием Нур-Султан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1988551-ozero-pereimenovali-v-severo-kazahstanskoy-oblasti/