Госсоветник: Казахстан перешел к новой демократической модели

Ерлан Карин. Фото: Акорда

Госсоветник Казахстана Ерлан Карин в своем Telegram-канале высказался о принятии парламентом поправок в Конституцию, касающихся однократного президентства в стране.

Как пишет Карин, принятый сегодня парламентом пакет политических реформ знаменует переход Казахстана к новой демократической политической модели, где президент избирается на один срок без права переизбрания (причем эта норма будет неизменной и ее нельзя будет пересмотреть), и где срок полномочий судей Конституционного суда будет дольше президентского и парламентского.

"Этот пакет реформ необходимо рассматривать в совокупности с ранее реализованной конституционной реформой: создание нового института Конституционного суда, сокращение полномочий президента с одновременным расширением полномочий парламента, введение смешанной избирательной системы, упрощение процедуры регистрации партий, усиление самостоятельности регионов.

Все это в совокупности формирует новый институциональный дизайн государственного устройства с оптимальным балансом между ветвями власти. Новая государственная модель обеспечивает регулярную ротацию власти, предсказуемость и устойчивость политической системы, и в целом закрепляет дальнейшее развитие нашего государства исключительно на демократических началах, на основе политической конкуренции. Иными словами, новый пакет реформ замыкает процесс трансформации политической системы", - написал государственный советник.

Он отметил, что теперь Казахстану предстоит перезапустить все основные политические институты (президент, парламент, маслихаты, правительство).

"И первым этапом станут президентские выборы, анонсированные в послании", - заключил Карин.

Напомним, сегодня в парламенте одобрили поправки в Конституцию, содержащие норму об однократном президентстве. Законопроект направлен на подпись главе государства.

Если закон будет принят, то теперь избирать президента в Казахстане будут только на один семилетний срок, как и предлагал Токаев в своем послании.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1988172-gossovetnik-kazahstan-pereshel-k-novoy-demokraticheskoy-modeli/