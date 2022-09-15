Глава "Самрук-Казына" рассказал о зарплатах своих коллег

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Председатель правления АО "Самрук-Казына" Алмасадам Саткалиев на брифинге в СЦК озвучил заработную плату руководства и рядовых сотрудников фонда, передает корреспондент NUR.KZ.

Алмасадам Саткалиев сообщил, что руководство фонда зарабатывает в месяц в среднем порядка 950 тысяч тенге. Производственный персонал – порядка 400 тысяч тенге.

При этом он отметил, что размер вознаграждений руководителей фонда устанавливается советом директоров, в состав которого входят представители Администрации президента, правительства, независимые директора.

"Данная оплата соответствует среднему уровню заработных плат руководящих работников, как я уже говорил, госорганов. И если говорить о вознаграждениях, которые есть у наших сотрудников, то они для двух категорий служащих предусмотрены.

Для оперативных работников, которые не являются управляющим персоналом, – это стандартный подход с выплатой квартальных премий по итогам работы. Выплаты, которые зависят от показателя деятельности. И для руководящего состава.

То есть, это возможность выплаты по итогам деятельности в конце года определенной суммы вознаграждения. Данная сумма вознаграждения напрямую зависит от выполненных задач и ключевых показателей деятельности, напрямую отражает вклад каждого сотрудника в достижение данных показателей", – подчеркнул глава "Самрук-Казына".

В качестве примера он привел такие компании, как "Казатомпром", "КазМунайГаз", "КазахГаз", которые являются прибыльными и эффективными предприятиями.

"Суммы вознаграждения звучат достаточно существенно в общем объеме. Но и нужно понимать, что это достаточно большое количество сотрудников, управленческого персонала, производственного персонала. И объем заработных плат, во всяком случае для предприятий отраслевых наших, он ниже среднеотраслевых показателей.

Плановые показатели, утвержденные в бюджете, они на текущий год пересматриваться не будут", – резюмировал спикер.

Также Алмасадам Саткалиев сообщил, что "Самрук-Казына" приступил к реализации проекта по строительству АЭС в Казахстане. Кроме того, глава фонда рассказал о планах по выводу национальных компаний на IPO.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1987995-glava-samruk-kazyna-rasskazal-o-zarplatah-svoih-kolleg/