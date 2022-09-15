Какие нацкомпании выведут на IPO, рассказали в "Самрук-Казына"

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Председатель правления АО "Самрук-Казына" Алмасадам Саткалиев на брифинге в СЦК рассказал о планах по выводу национальных компаний на IPO, передает корреспондент NUR.KZ.

Саткалиев заявил, что Фонд трансформируется в инвестора, владеющего мажоритарным пакетом, достаточным для контроля ключевых секторов экономики.

"Речь идет о масштабной приватизации компаний. Нами разработана достаточно сбалансированная программа, которая утверждена правительством. В результате нее объем компаний, которые будут переданы в конкурентную среду, увеличен со 105 до 254.

Компания "КазМунайГаз" – достаточно активная подготовительная работа ведется для проведения IPO на локальных биржах KASE и AIX. Со второй половины сентября мы уже планируем проводить роад-шоу в городах Казахстана для обеспечения вовлечения широких слоев населения", — добавил он.

Он также отметил, что готова к IPO и компания Air Astana. Есть планы по выводу на IPO и нацкомпании "Самрук-Энерго", а именно одной из ее частей.

"По ней мы таргетируем международное IPO. Поэтому как только восстановятся международные рынки, мы будем готовы выйти с данной компанией на рынки капитала для привлечения необходимых средств, в том числе для развития компании.

По "Самрук-Энерго" – компания будет разделена на две части: в первой части будут сосредоточены все "зеленые" активы, то есть это объекты ВИЭ, ГЭС; вторая компания сосредоточит в себе все активы, связанные с использованием природного ископаемого топлива для производства электроэнергии. Первая компания, так называемая, зеленая, будет выведена на IPO, и мы планируем, что данная компания, возможно, даже аккумулирует другие активы в Казахстан для обеспечения успешности, масштабности размещения и реализации зеленой повестки правительства Казахстана", — подчеркнул спикер.

В то же время глава "Самрук-Казына" отметил, что по компании KEGOC согласовано с правительством увеличение объема акций, который будет передан в конкурентную среду.

"В настоящее время мы уже начали работу по подготовке к SPO, формирование структуры сделки и проработки законодательных изменений.

По КТЖ. Мы таргетируем на 2025 год – за это время будет произведена трансформация компании в эффективный международный транслогистический холдинг, а также существенное внимание уделяется финансовому оздоровлению компании", — сообщил Алмасадам Саткалиев.

Наряду с этим, по его словам, сформирована дорожная карта по выводу на IPO компании "Казахгаз", которая включает в себя развитие ресурсной базы, продвижение подходов по диверсификации потребителей газа, и другие мероприятия, в частности, связанные с регулированием отрасли.

"Мы считаем, что 2024-2025 году компания "Казахгаз" тоже сможет свои акции предложить инвестиционному сообществу.

По компании Qazaq Air сейчас мы ведем существенную работу по восстановлению финансовой стабильности, реструктуризации займов. В результате данной работы компания будет приватизирована, как один из сценариев предлагаем привлечение стратегического инвестора", — резюмировал глава фонда.

Справочно: IPO (англ. – Initial Public Offering) – первичное публичное размещение акций компании на фондовом рынке для продажи розничным инвесторам, то есть рядовым гражданам.

Напомним, ранее в "Самрук Казына" анонсировали IPO нацкомпании "КазМунайГаз".

Летом глава государства провел заседание Совета по управлению Международным финансовым центром "Астана", в ходе которого назвал приоритетной задачей работу по выводу национальных компаний на IPO. По мнению президента, простые казахстанцы "должны иметь возможность приобретать акции нацкомпаний и получать дивиденды".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1987981-kakie-natskompanii-vyvedut-na-ipo-rasskazali-v-samruk-kazyna/