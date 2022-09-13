Токаев и Папа Римский Франциск совершили прогулку (видео)

Касым-Жомарт Токаев и Папа Римский Франциск. Фото: t.me/bort_01

Глава государства Касым-Жомарт Токаев и Папа Римский Франциск совершили прогулку до ЦКЗ "Казахстан" после двусторонней встречи в Нур-Султане. Видео прогулки опубликовала пресс-служба президента РК в Telegram-канале "Борт №1".

"По завершении двусторонней встречи Касым-Жомарт Токаев и Папа Римский Франциск совершили прогулку до ЦКЗ "Казахстан", где провели совместную встречу с представителями гражданского общества и дипломатического корпуса", - говорится в описании видео.

Напомним, после двусторонней встречи в Акорде Касым-Жомарт Токаев и Папа Римский Франциск провели встречу с представителями гражданского общества и дипломатического корпуса в центральном концертном зале "Казахстан", где Понтифик выступил с речью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1987595-tokaev-i-papa-rimskiy-frantsisk-sovershili-progulku-video/