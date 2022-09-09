Токаев встретился с Токтаром Аубакировым

Касым-Жомарт Токаев и Токтар Аубакиров. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял члена Национального курултая Токтара Аубакирова, который поделился предложениями по решению некоторых социальных вопросов. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Токтар Аубакиров представил свои предложения по решению социальных вопросов, в том числе в сфере развития науки.

На встрече он поддержал инициативы, обнародованные в Послании президента народу Казахстана, и высказал свои предложения по реализации реформ в стране.

Касым-Жомарт Токаев и Токтар Аубакиров. Фото: Акорда

Напомним, что в марте текущего года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совместном заседании палат парламента озвучил идею создания Национального курултая.

Первое заседание Национального курултая состоялось 16 июня в новообразованной Улытауской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1987037-tokaev-vstretilsya-s-toktarom-aubakirovym/