Пресс-секретарь Токаева объяснил смысл проведения досрочных президентских выборов

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Пресс-секретарь президента Руслан Желдибай в своем интервью телеканалу Qazaqstan рассказал, в чем смысл проведения досрочных президентских выборов и продления президентского срока до 7 лет.

Пресс-секретаря президента Казахстана спросили о предложениях, которые сегодня озвучил Касым-Жомарт Токаев в рамках своего послания.

"Что касается двух вопросов, первый – продление срока на семь лет, а второй – вопрос избрания только на один срок. Здесь нужно обратить особое внимание на следующие моменты: первая цель –предотвратить монополию одного человека у власти. Вторая цель – 7 лет это, в любом случае, большой срок.

В течение 7 лет каждый может реализовать программы и свои предвыборные обещания. Мы это видим и в других странах. Поэтому этот шаг направлен, в первую очередь, на достижение политической стабильности и развитие нашей страны", – сказал Руслан.

Напомним, глава Казахстана в своем послании народу предложил провести внеочередные президентские выборы уже этой осенью.

Кроме того, Токаев во время послания народу предложил ввести в Казахстане "однократное президентство" – это означает выборы президента всего на 7 лет и только один раз.

Также Касым-Жомарт Токаев, предлагая провести внеочередные выборы президента, заявил, что готов принять в них участие – даже несмотря на то, что это сократит его нынешний президентский срок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1985789-press-sekretar-tokaeva-obyasnil-smysl-provedeniya-dosrochnyh-prezidentskih-vyborov/