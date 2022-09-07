"Определяет глава государства": министр юстиции о сроках выборов президента Казахстана

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Глава Минюста в кулуарах мажилиса прокомментировал вопрос о том, когда будут известны сроки внеочередных президентских выборов, передает корреспондент NUR.KZ.

Такой вопрос министру задали журналисты.

"Сроки выборов определяет глава государства. Когда будет указ, тогда узнаем. Поскольку президентский срок истекает только через полтора года, поэтому президент в рамках своей инициативы озвучивает послание, издаст указ и определит дату выборов", – сказал в ответ Канат Мусин.

Он заявил, что закон предусматривает возможность объявления досрочных выборов.

"Это очевидный факт. Вопрос в том, когда такой законопроект будет внесен. Это зависит от президента как субъекта законодательной инициативы", – заявил министр.

На уточняющий вопрос представителей СМИ о том, сколько нужно времени, чтобы внести соответствующие изменения в Конституцию, глава Минюста заявил следующее: "Законом сроки рассмотрения парламентом законопроектов не установлены".

"Что касается объявления досрочных выборов, глава государства в своем послании объяснил и обосновал. В послании глава государства озвучил инициативу об установлении для президента однократного семилетнего срока", – резюмировал Канат Мусин.

Напомним, что 1 сентября в ходе своего Послания народу Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил избирать президента только на 7 лет, а также выдвинул инициативу проведения досрочных выборов главы государства.

Как отметил Токаев, он готов принять участие в досрочных выборах – даже несмотря на то, что это сократит его нынешний президентский срок.

Позже пресс-секретарь главы государства объяснил, зачем нужны досрочные выборы в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1986593-opredelyaet-glava-gosudarstva-ministr-yustitsii-o-srokah-vyborov-prezidenta-kazahstana/