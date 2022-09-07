25 октября в Казахстане будет национальным праздником

Флаг Республики Казахстан. Архивное фото: Hendrik Schmidt / Picture alliance / Getty Images

Депутаты мажилиса планируют рассмотреть проект закона, в соответствии с которым День Республики, который отмечается 25 октября, будет национальным праздником, передает корреспондент NUR.KZ.

"Определить 25 октября Национальным праздником – День Республики", – сказано в заключении профильного комитета мажилиса.

С предложением вернуть статус национального праздника Дню Республики выступил Касым-Жомарт Токаев летом в ходе Национального курултая. Президент напомнил, что именно 25 октября 1990 года была принята декларация о государственном суверенитете Казахстана, которая стала первым шагом к независимости.

Добавим, что дни, в которые отмечаются национальные и государственные праздники в Казахстане, признаются праздничными днями в соответствии с трудовым законодательством.

Праздничные дни в Республике Казахстан являются нерабочими днями.

Ранее мы писали, что День Первого Президента в Казахстане могут лишить статуса государственного праздника.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1986581-25-oktyabrya-v-kazahstane-budet-natsionalnym-prazdnikom/