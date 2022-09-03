Новый министр Дархан Кыдырали принес присягу

Дархан Кыдырали. Фото: t.me/KZgovernment

Новый министр информации и общественного развития РК Дархан Кыдырали на заседании правительства поклялся все свои силы и знания посвятить экономическому и духовному развитию Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Дархана Кыдырали вчера назначили министром информации и общественного развития РК. На этом посту он сменил Аскара Умарова.

В этой связи сегодня на заседании правительства он принес присягу члена кабмина.

"Перед народом и президентом РК торжественно клянусь посвятить все свои силы и знания делу экономического и духовного развития моей Родины - Республики Казахстан, строго соблюдать Конституцию и законы государства.

Во всех своих действиях следовать принципам законности и справедливости гражданского межнационального и межконфессионального согласия, верно служить народу Казахстана, укреплять государственность и авторитет моей страны в мировом сообществе. Клянусь", - поклялся он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1986012-novyy-ministr-darhan-kydyrali-prines-prisyagu/