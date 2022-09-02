Аскар Умаров возглавил Службу центральных коммуникаций при президенте

Аскар Умаров. Фото: официальный сайт Министерства информации и общественного развития

От должности руководителя Министерства информации и общественного развития был освобожден Аскар Умаров. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

"Указом главы государства Умаров Аскар Куанышевич освобожден от должности министра информации и общественного развития Республики Казахстан", – говорится в сообщении на официальном сайте президента.

При этом распоряжением главы государства Умаров назначается директором РГУ "Служба центральных коммуникаций" (СЦК) при президенте.

По информации, размещенной на официальном сайте министерства, Умаров родился в 1976 году в городе Алматы. Является выпускником "Турана".

С 1997 по 1998 год – ведущий специалист сектора социально-экономических проблем "Республиканского научного центра проблем культуры".

С 1998 по 1999 год – специалист по маркетингу в журнале "Малый бизнес Казахстана".

С 2001 по 2005 год – корреспондент ТОО "РГ "Новости недели".

С 2005 по 2006 год – шеф-редактор Алматинского бюро дирекции информационно-аналитических программ филиала АО "РТРК "Казахстан" – РТЦ "Астана".

В разные годы занимал руководящие должности в частных организациях.

С 2008 по 2010 год – директор, заместитель генерального директора ТОО "Нур-Медиа".

С 2011 по 2013 год – вице-президент НАО "Тюркская академия".

В 2014 году занимал должность управляющего директора АО "НК "Астана ЭКСПО-2017".

С 2016 по 2017 год – президент общественного фонда.

С 2017 по 2020 год – генеральный директор ТОО МИА "Казинформ".

С января 2020 года по 18 августа 2021 года – председатель правления АО МИА "Казинформ".

С 19 августа 2021 года по 11 января 2022 года – вице-министр информации и общественного развития РК.

Вместе с этим стало известно, что пост министра информации и общественного развития занял Дархан Кыдырали.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1985969-askar-umarov-lishilsya-dolzhnosti-ministra/