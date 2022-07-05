Могут ли Нур-Султан переименовать в Астану и изменить дату Дня столицы, ответил Тугжанов

Иллюстративное фото: Максим Золотухин

Зампремьер-министра Ералы Тугжанова в кулуарах правительства спросили, могут ли столице вернуть название "Астана" и планируют ли День Столицы снова праздновать 10 июня, как это было до переноса праздника на 6 июля – в эту дату день рождения празднует Нурсултан Назарбаев, передает корреспондент NUR.KZ.

Тугжанов заявил, что вопрос о смене даты Дня столицы не рассматривается.

"Ежегодно как отмечали день рождения города Нур-Султан, так и будем отмечать. Вы знаете, что у нас запланировано много мероприятий. Они проходят в плановом режиме, начиная фактически с 1 июля. Это День домбры, Казах барысы был посвящен Дню столицы. Все мероприятия с 1 по 8 июля проходят в рамках Дня столицы", – заявил зампремьера.

На вопрос журналистов о совпадении дня города и дня рождения Нурсултана Назарбаева Тугжанов добавил: "Мы празднуем не день рождения одного человека, а День столицы".

Также заместителя премьер-министра спросили, при каких условиях городу могут вернуть прежнее название – "Астана".

"Я пока для этого никаких оснований не вижу", – ответил Тугжанов.

Напомним, ранее казахстанские депутаты не исключили возможность пересмотра даты празднования Дня столицы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1977008-mogut-li-nur-sultan-pereimenovat-v-astanu-i-izmenit-datu-dnya-stolitsy-otvetil-tugzhanov/