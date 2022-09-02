Депутатская группа "Жаңа Қазақстан": Принятие нормы об однократном президентстве после выборов создает правовую коллизию

Фото: Депутатская группа "Жаңа Қазақстан"

Члены депутатской группы "Жаңа Қазақстан" мажилиса парламента обсудили послание президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и высказали свою позицию касательно принятия нормы об однократном семилетнем президентстве, передает NUR.KZ.

"В этом году начата конституционная реформа. Мы объявили о начале построения Нового Cправедливого Казахстана, переходе ко Второй Республике. Потребность в обновлении государственной системы, в том числе перезагрузки вертикали государственного управления, сегодня очевидна.

Другими словами, данная инициатива позволяет обеспечить переход к демократической модели управления. Поэтому внедрение нормы однократного президентства сроком на 7 семь лет без права переизбрания является правильным решением, означающим окончательный отход от суперпрезидентской модели", - отметили члены депутатской группы.

Отмечается, что сегодня, когда в мире наблюдаются другие тенденции, ограничение президентских полномочий одним семилетним сроком без права переизбрания показывает твердость нашего курса на демократизацию.

Как сообщили члены "Жана Казахстан", всказываются различные мнения, что если президент этой осенью на внеочередных выборах будет избран на 5 лет, а затем будет внедрена норма об однократном семилетнем сроке, то могут возникнуть правовые условия для его потенциального выдвижения в будущем на третий срок.

"Поэтому, чтобы исключить все вопросы и сомнения, что президент после 5 лет может баллотироваться на новый семилетний срок, считаем, что правильно будет сразу выдвигаться на 7 лет. В этом случае не возникнет никаких правовых коллизий.

Кроме того, если глава государства не будет проводить досрочные выборы и будет переизбран на второй срок, и в случае, если он будет избран в этом году на семилетний срок, его президентский срок закончится в 2029 году. То есть, общая длительность его пребывания на посту Президента срока не изменится.

Мы не должны забывать о стремлении к власти сил, сформировавших старую систему. Досрочное проведение выборов и избрание президента на семилетний срок позволит обеспечить безопасность и стабильность нашего государства. Он получит возможность создать новое инклюзивное гражданское общество", - подчеркнули депутаты.

Учитывая все эти обстоятельства, депутатская группа "Жаңа Қазақстан" выступила с заявлением.

"Во-первых, мы поддерживаем инициативу о выборах президента Республики Казахстана на однократный семилетний срок.

Во-вторых, считаем, что сейчас необходимо внести изменения в Конституцию и провести выборы президента по новым правилам осенью этого года.

В целом, данный шаг позволит модернизировать систему госуправления и обеспечит условия для устойчивого развития нашей страны", - заявили представители депутатской группы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1985988-deputatskaya-gruppa-zhana-qazaqstan-prinyatie-normy-ob-odnokratnom-prezidentstve-posle-vyborov-sozdaet-pravovuyu-kolliziyu/