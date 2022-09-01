Амиржан Косанов заявил о намерении баллотироваться в президенты Казахстана

Амиржан Косанов. Фото: facebook.com/akossanovkz

Один из претендентов на пост президента Казахстана на выборах в 2019 году Амиржн Косанов заявил о своем намерении баллотироваться вновь. Об этом он написал

"Как гражданин РК, который занял формальное второе место (16,2%) на прошедших в 2019 году президентских выборах, заявляю о своем намерении участвовать на объявленных сегодня президентом Токаевым внеочередных президентских выборах", – заявил Косанов.

Напомним, что в 2019 году Амиржан Косанов был выдвинут в качестве кандидата в президенты Казахстана от "Движения "Ұлт тағдыры". По результатам голосования, его выбрали 1 472 733 казахстанца, что составило 16,2% от всех голосов.

Сегодня во время своего послания народу Касым-Жомарт Токаев объявил о внеочередных выборах президента Казахстана, которые могут пройти уже этой осенью. При этом глава государства заявил, что готов принять в них участие – даже несмотря на то, что это сократит его нынешний президентский срок.

Также он предложил установить срок президентства в Казахстане всего на 7 лет без права переизбрания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1985763-amirzhan-kosanov-zayavil-o-namerenii-ballotirovatsya-v-prezidenty-kazahstana/