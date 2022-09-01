Ашимбаев: Правительство подаст в отставку после выборов в мажилис

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Спикер сената в кулуарах палаты рассказал, что будет с кабмином после выборов депутатов мажилиса. Ранее президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что выборы депутатов мажилиса и маслихатов пройдут в 2023 году, передает корреспондент NUR.KZ.

Маулен Ашимбаев сообщил, что в новом послании президента очень много поручений.

"Правительство будет сосредоточено, в приоритетном порядке решать поставленные сегодня главой государства задачи. Когда пройдут выборы в мажилис в первом полугодии следующего года, вы знаете, что в соответствии с нашей Конституцией, перед вновь избранным мажилисом правительство подает в отставку", – заявил он.

Такая норма была принята в Конституцию страны. Ранее кабмин уходил в отставку перед вновь избранным президентом.

"Подадут в отставку все министры, руководство правительства. Кто будет возглавлять правительство, какие министры будут – это во многом зависит от результатов электоральной кампании, от выборов в мажилис", – пояснил спикер сената.

О том, что выборы депутатов мажилиса и маслихатов пройдут в 2023 году, сообщил Касым-Жомарт Токаев во время своего Послания народу Казахстана.

Также глава государства предложил провести внеочередные выборы президента уже этой осенью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1985751-ashimbaev-pravitelstvo-podast-v-otstavku-posle-vyborov-v-mazhilis/