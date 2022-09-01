"Жизнь меняется, условия меняются": Тугжанов о внеочередных выборах президента Казахстана

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Экс-вице-премьер Ералы Тугжанов в кулуарах парламента прокомментировал заявление Касым-Жомарта Токаева о необходимости проведения в стране в этом году президентских выборов, передает корреспондент NUR.KZ.

Представители СМИ поинтересовались, почему каждый президент стремится менять Основной закон. Речь идет о внеочередных выборах президента Казахстана. Журналисты задались вопросом, почему нельзя работать по тому закону, который был принят когда-то.

Тугжанов в ответ заявил, что это требование времени.

"Жизнь меняется, условия меняются. Настолько стремительно сегодня меняется общественно-политическое поле, я думаю, в этом вопросе ситуация продиктована теми событиями, которые произошли в Казахстане, я имею в виду январские события.

И, безусловно, те настроения, которые сегодня в общественно-политическом поле (имеются – прим. ред.). Поэтому, безусловно, эти моменты учитываются", – добавил спикер.

Напомним, что в своем послании народу Касым-Жомарт Токаев предложил провести внеочередные президентские выборы уже этой осенью.

Ранее Ералы Тугжанов высказывался о решении зафиксировать пенсионный возраст для женщин до 2028 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1985742-zhizn-menyaetsya-usloviya-menyayutsya-tugzhanov-o-vneocherednyh-vyborah-prezidenta-kazahstana/