Токаев: Роль в построении справедливого Казахстана сыграют школьные учителя

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня во время ежегодного Послания народу страны рассказал о роли школьных учителей в построении справедливого Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

"Глубоко убежден, что решающую роль в построении справедливого Казахстана сыграют школьные учителя. Для повышения привлекательности этой профессии в последние годы государство сделало немало. Однако, в данном направлении все еще требуются положительные изменения.

Предстоит принять новый стандарт аккредитации педагогических вузов и выработать рамку компетенций педагога. Учитывая глобальный научно-технический прогресс, важно усилить в старших классах преподавание предметов естественно-математического цикла и английского языка", - заявил президент.

По словам президента, в обществе ведутся дискуссии по поводу преподавания казахского и русского языков. Он отметил, что нужно воспитывать детей, владеющих обоими языками.

"Подрастающее поколение должно твердо стоять на обеих ногах, их знание - наша сила", - резюмировал Токаев.

Также президент говорил о том, что нужно воспитывать детей владеющими и казахским и русским языками. Во время Послания сообщалось, что размер минимальной заработной платы вырастет в Казахстане, а половину от ежегодного инвестиционного дохода Нацфонда будут перечислять на счета детей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1985680-tokaev-rol-v-postroenii-spravedlivogo-kazahstana-sygrayut-shkolnye-uchitelya/