Объем поступления воды в Казахстан из Сырдарьи увеличат

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Аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев отчитался перед Токаевым о социально-экономической ситуации в регионе и рассказал о достижении договоренностей с государствами, расположенными в верховьях Сырдарьи, сообщает официальный сайт Акорды.

Особое внимание в ходе встречи было уделено привлечению инвестиций, увеличению добычи газа и проведению геологоразведочных работ.

Согласно данным, представленным руководителем области, за 7 месяцев года отмечается положительная динамика основных макроэкономических показателей. В частности, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем инвестиций составил 111,5 %, обрабатывающей промышленности – 105,5 %.

Нурлыбек Налибаев сообщил, что для компенсации снижения объемов добычи нефти в связи с истощением ее запасов ведутся работы по сейсморазведке и разработке газовых месторождений.

Касым-Жомарт Токаев и Нурлыбек Налибаев. Фото: akorda.kz

Налажено эффективное взаимодействие с инвесторами. Во исполнение поручения президента в 2025 году будет введена в эксплуатацию новая теплоэлектроцентрали мощностью 240 мегаватт. Стоимость проекта составляет 215 млрд тенге. В 2024 году ожидается открытие нового терминала аэропорта Кызылорды. Частный инвестор вложит в данный проект 11,8 млрд тенге.

По словам акима, на переговорах между государствами, расположенными в верховьях Сырдарьи, достигнута договоренность об увеличении объемов поступления воды в сравнении с прошлогодним уровнем. В Кызылординской области планируется увеличить площади под масличные и кормовые культуры, требующие меньших затрат воды. Также расширяются площади, выделяемые под бахчевые и овощные культуры. Будет разработана новая программа развития рисовой отрасли.

Глава государства был также проинформирован о решении еще одной актуальной проблемы – урегулировании трудовых споров. С 49 крупными предприятиями области подписаны меморандумы, предусматривающие поэтапное повышение заработной платы сотрудников.

В текущем году в регионе ведется строительство 9 школ, 1 дома школьников, 2 детских садов, 11 физкультурно-оздоровительных комплексов, 6 объектов культуры.

Касым-Жомарт Токаев поручил акиму обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие области.

Напомним, в начале августа синоптики прогнозировали засуху в Кызылординской области.

А пару недель назад в Минэкологии заявляли, что в трех областях страны, в том числе Кызылординской, наблюдается дефицит воды. В ведомстве предупреждали, что ужесточат контроль за распределением водных ресурсов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1985510-tokaev-prinyal-akima-kyzylordinskoy-oblasti/