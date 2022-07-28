Засухи в двух областях Казахстана ожидают синоптики в августе

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В последний месяц лета условия увлажнения на большей части Казахстана будут близки к норме. Тем не менее в некоторых регионах ожидается засуха и дефицит осадков, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

По предварительным расчетам, в августе условия увлажнения будут в основном близкими к норме, за исключением отдельных регионов на северо-западе, юге, юго-западе и в центре страны.

Так, по прогнозам метеорологов, засуха прогнозируется в Кармакшинском районе Кызылординской области, а также в Каракиянском и Мангистауском районах Мангистауской области.

Дефицит осадков ожидается в Айтекебийском и Мугалжарском районах Актюбинской области, в Нуринском районе Карагандинской области, и в Амангельдинском и Жангильдинском районах Костанайской области.

Оптимальные условия увлажнения будут в северной и западной части Актюбинской области, в Кызылкогинском районе Атырауской области, а также в Сырымском, Казталовском и Акжайкском районах Западно-Казахстанской области. Также оптимально влажно будет в Панфиловском и Кербулакском районах Алматинской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1980579-zasuhi-v-dvuh-oblastyah-kazahstana-ozhidayut-sinoptiki-v-avguste/