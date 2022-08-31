Где и когда можно будет посмотреть выступление Токаева с Посланием народу Казахстана

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

В официальном Telegram-канале пресс-службы главы государства "Борт№1" рассказали, где и когда можно будет посмотреть прямую трансляцию Послания Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана.

Прямая трансляция Послания главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана начнется 1 сентября в 11:00 на республиканских телеканалах и на сайтах информационных агентств.

Кроме того, оперативная информация будет размещаться на официальных страницах пресс-службы президента Республики Казахстан в социальных сетях.

Ранее пресс-служба главы государства анонсировала, что президент Касым-Жомарт Токаев 1 сентября выступит с Посланием народу Казахстана на совместном заседании обеих палат парламента.

В прошлый раз глава государства выступал с Посланием народу Казахстана 16 марта текущего года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1985432-gde-i-kogda-smotret-pryamuyu-translyatsiyu-poslaniya-tokaeva-narodu-kazahstana/