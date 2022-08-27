Медведев напомнил об основаниях для применения Россией ядерного оружия

Дмитрий Медведев. Фото: kremlin.ru

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью французскому телеканалу LCI рассказал об основаниях для применения ядерного оружия по военной доктрине страны, передает РБК.

"Старт ядерных ракет, применение ядерного оружия, нанесение ударов по критической инфраструктуре, которая управляет ядерным оружием, или иные действия, которые грозят существованию самого государства. Пока таких действий не наблюдается", - сказал Медведев.

Политик сослался на документ, утвержденный Путиным в 2020 году, под названием "Основы государственной политики в области ядерного сдерживания".

Документ гласит, что Россия применит ядерное оружие лишь в оборонительных целях. И применение такого оружия направлено на защиту суверенитета и территориальной целостности страны, а также недопустимость эскалации военных действий.

В интервью LCI Медведев также заявил, что Россия не будет возражать против восстановления отношений с Европой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1985092-medvedev-napomnil-ob-osnovaniyah-dlya-primeneniya-rossiey-yadernogo-oruzhiya/