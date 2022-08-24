Трасс заявила о готовности использовать ядерное оружие в случае угрозы для Британии

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Глава МИД и претендент на пост премьер-министра Великобритании на минувших теледебатах заявила, что готова пустить в ход ядерное оружие в случае угрозы для ее страны, передает РБК со ссылкой на трансляцию Times Radio на YouTube.

"Я думаю, что это [применение ядерного оружия] важная обязанность премьер-министра. Я готова сделать это", - сказала Трасс, отвечая на соответствующий вопрос.

На момент подписания Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в марте 1970 года документально фиксировалось, что ядерным оружием владели лишь пять стран - США, Китай, Россия, Британия и Франция.

На данный момент британская сторона имеет в запасе 225 ядерных боеголовок.

Имя нового премьера Британии объявят 5 сентября в 17:30 часов по Нур-Султану. На пост главы консерваторов претендуют Лиз Трасс и экс-министр финансов Риши Сунак.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1984520-trass-zayavila-o-gotovnosti-ispolzovat-yadernoe-oruzhie-v-sluchae-ugrozy-dlya-britanii/