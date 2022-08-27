"Совершенно правильное решение": Скляр об отставке Шукеева

Умирзак Шукеев. Фото: facebook.com/ontustik.gov.kz

Первый заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр прокомментировал отставку акима Туркестанской области Умирзака Шукеева – он назвал это решение логичным, передает корреспондент NUR.KZ.

"Умирзак Естаевич - опытный руководитель, он долгое время возглавляет различные структуры государственной службы. Его можно назвать политическим тяжеловесом.

Решение, которое он принял, совершенно правильное. Закон о госслужбе гласит, что при признании вины подчиненного непосредственно его руководитель подает прошение об отставке, которое принимается или не принимается вышестоящим руководителем, поэтому то, что он сделал, это совершенно логично", - заявил Скляр.

Напомним, вчера стало известно, что глава Туркестанской области Умирзак Шукеев подал в отставку. Причиной стало признание виновным в крупной взятке его подчиненного, бывшего акима Кентау.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1985128-sovershenno-pravilnoe-reshenie-sklyar-ob-otstavke-shukeeva/