Экс-ответсека МИД Казахстана оправдали после пересмотра дела

Анарбек Карашев. Фото: mfa gov.kz

Апелляция пересмотрела дело в отношении экс-ответсекретаря МИД Анарбека Карашева, бывшего посла Казахстана в Узбекистане Ерика Утембаева, а также директора подрядной организации Нурекенова, сообщается на официальном сайте столичного суда.

В сентябре 2020 года в отношении фигурантов дела был вынесен приговор.

Бывший ответственный секретарь Министерства иностранных дел Анарбек Карашев был признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, а экс-посол Казахстана в Узбекистане Ерик Утембаев и директор подрядной организации Нурекенов – в пособничестве указанным действиям.

Тем не менее апелляционная коллегия при рассмотрении дела пришла к выводу, что фактически по делу отсутствует ущерб, который является составной частью состава "злоупотребление служебными полномочиями".

"Обвинением не доказана причинно-следственная связь между деянием и последствиями, наступившими в результате злоупотребления Карашевым А.Б. должностными полномочиями, и пособничества Утембаева и Нурекенова, что является обязательным признаком состава преступления", – сообщили в суде.

Как отметила апелляционная комиссия, для признания лица виновным в злоупотреблении должностными полномочиями необходимо было установить наличие цели извлечения выгоды и преимуществ для себя или других лиц или организаций, либо нанесение вреда другим лицам или организациям при использовании служебных полномочий.

"В ходе судебного следствия в апелляционной инстанции не нашло своего подтверждения злоупотребление служебным положением Карашевым и пособничество со стороны Утембаева и Нурекенова. По результатам рассмотрения дела судебной коллегией по уголовным делам вынесен оправдательный приговор", – сообщили в суде.

Напомним, весной текущего года стало известно, что дело в отношении экс-ответсека МИД Карашева будет пересмотрено в апелляционной инстанции.

Стоит отметить, что это дело начали расследовать летом 2018 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1984307-eks-otvetseka-mid-kazahstana-opravdali-posle-peresmotra-dela/