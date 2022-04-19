Суд пересмотрит дело экс-посла в Узбекистане и бывшего ответсекретаря МИД

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Дело по строительству здания посольства Казахстана в Узбекистане, фигурантами которого являются экс-посол РК в Узбекистане и бывший ответсекретарь МИД РК, направлено на новое рассмотрение, сообщается на официальном сайте Верховного суда РК.

Еще одним фигурантом дела является директор подрядной организации.

18 сентября 2020 года суд №2 района "Байконур" столицы признал Карашева виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, а Утембаева и главу подрядной организации Нуркенова в пособничестве.

Также в суде напомнили, что прокурор отказался от обвинения Карашева в получении взяток и легализации денег, полученных преступным путем, дело в этой части было прекращено.

"Согласно обвинительному акту, Карашев, Утембаев и Нурекенов подписали акты выполненных работ по строительству посольства Казахстана в Узбекистане, в результате чего причинили ущерб в сумме 53 млн тенге. Суд первой инстанции признал ущерб в сумме 22 млн тенге, исключив из 53 млн тенге неучтенные экспертизой материалы и остатки денежных средств на счетах подрядчика", - говорится в сообщении.

Тем не менее, как отметили в суде, органами следствия и судом не были выяснены некоторые обстоятельства. Досудебное расследование и судебное следствие по делу проведены односторонне и неполно - к такому выводу пришли в кассационной инстанции.

Судебная коллегия заключила, что вопросы о факте и сумме ущерба необходимо проверить.

"В силу требований закона кассационная инстанция не имеет права проводить судебное следствие и исследовать новые доказательства. В связи с чем, судебные акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию", - пояснили в суде.

Напомним, что бывший ответственный секретарь МИД Казахстана Анарбек Карашев был арестован по подозрению в получении взятки около 10 млн тенге в 2018 году.

Осенью 2020 года завершилось рассмотрение дела в отношении экс-ответсека МИД Карашева и других лиц, был вынесен приговор.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1965843-sud-peresmotrit-delo-eks-posla-v-uzbekistane-i-byvshego-otvetsekretarya-mid/