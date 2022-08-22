Аким Павлодарской области отклонил отставку своего заместителя

Айзада Курманова. Фото: gov.kz

Аким Павлодарской области Абылкаир Скаков отклонил отставку своего заместителя Айзады Курмановой. Однако ей объявлен строгий выговор. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы главы региона.

В ведомстве отметили, что заместитель акима Павлодарской области Айзада Курманова курирует такие социальные отрасли, как образование, здравоохранение, культура, молодежная политика и работа с социально уязвимыми слоями населения.

После вступления в силу приговора суда в отношении экс-руководителя управления культуры, развития языков и архивного дела региона чиновница подала в отставку из-за коррупционного правонарушения подчиненной.

"Аким Павлодарской области Абылкаир Скаков отставку не принял. Тем не менее, ее привлекли к дисциплинарной ответственности в виде строгого выговора", - пояснили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что заместитель главы региона должна подать в отставку из-за осужденной за получение взятки подчиненной - руководителя управления культуры Самал Бегалиновой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1984263-akim-pavlodarskoy-oblasti-otklonil-otstavku-svoego-zamestitelya/