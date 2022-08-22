Касым-Жомарт Токаев провел заседание Совета Безопасности. Фото: Акорда

Под председательством главы государства состоялось заседание Совета безопасности, в ходе которого были рассмотрены вопросы производства и закупок вооружений, а также экспортного контроля в данной сфере, сообщается на официальном сайте Акорды.

Председатель Совета безопасности заслушал доклады первого заместителя премьер-министра Романа Скляра, министра индустрии и инфраструктурного развития Каирбека Ускенбаева и министра обороны Руслана Жаксылыкова.

По итогам заседания президентом были даны соответствующие поручения государственным органам.

Напомним, в конце минувшей недели президент Казахстана посетил с рабочим визитом Сочи, где состоялась встреча с российским коллегой Владимиром Путиным. Она продлилась 2,5 часа

Также известно, что 24 августа глава государства по приглашению президента Азербайджана Ильхама Алиева с официальным визитом посетит город Баку. В азербайджанской столице запланированы встречи глав двух государств в узком и расширенном составах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1984237-tokaev-provel-zasedanie-soveta-bezopasnosti/