Два с половиной часа продлилась встреча Токаева и Путина (видео)

Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин. Фото: Telegram-канал "Борт N1"

В Сочи завершились переговоры президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и главы России Владимира Путина. Об этом сообщает официальный Telegram-канал "Борт №1".

Как рассказали в пресс-службе главы государства, встреча президентов продлилась 2,5 часа.

После завершения двусторонней встречи лидеры Казахстана и России тепло попрощались.

Напомним, в пятницу, 19 августа, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом прибыл в российский Сочи.

В ходе переговоров президенты обсудили актуальные вопросы многопланового казахско-российского стратегического партнерства. Особое внимание было уделено укреплению торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что настроен на то, чтобы придать дополнительную динамику двустороннему сотрудничеству Казахстана и России во всех сферах.

"Нас объединяет общая граница — самая протяженная сухопутная граница в мире, которая полностью делимитирована. Каких-либо оснований, чтобы высказывать пессимистические прогнозы в отношении будущего нашего сотрудничества, конечно же, нет", - заявил глава Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1984058-dva-s-polovinoy-chasa-prodlilas-vstrecha-tokaeva-i-putina-video/