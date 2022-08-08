Холдинг "Зерде" ликвидировали после критики со стороны Токаева

Логотип холдинга "Зерде": facebook.com/holdingzerde

Принято постановление, предусматривающее ликвидацию АО "Национальный инфокоммуникационный холдинг "Зерде", передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства.

"5 августа 2022 года правительством РК принято постановление, предусматривающее ликвидацию АО "Национальный инфокоммуникационный холдинг "Зерде". Данный документ будет опубликован в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов РК", – говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Напомним, в апреле глава государства дал поручение по реформированию Национального инфокоммуникационного холдинга "Зерде", который, как отметил президент, на сегодняшний день не является достаточно эффективным.

Позже глава Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности в кулуарах мажилиса прокомментировал поручение главы государства реформировать холдинг.

В конце июля представители МЦРИАП сообщили, что в структуре корпоративного управления холдинга "Зерде" накопились определенные проблемы, и объяснили, как планируется проводить процесс расформирования холдинга.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1982268-holding-zerde-likvidirovali-posle-kritiki-so-storony-tokaeva/