Замакима Атырауской области покинул должность

Кайрат Бекенов. Фото: официальный сайт акимата Атырауской области

Заместитель акима Атырауской области Кайрат Бекенов покинул должность по собственному желанию, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

"Бекенов Кайрат Аскербекович уволился по собственному желанию. Последний рабочий день – 3 августа 2022 года", – сообщили представители ведомства.

Кайрат Бекенов занимал должность заместителя акима Атырауской области с декабря 2020 года.

Он родился в 1978 году городе Алматы. Окончил Казахскую государственную академию управления по специальности "Бухгалтерский учет и аудит", Академию права и рынках по специальности "Юриспруденция", а также Академию государственного управления при президенте Республики Казахстан по специальности "Государственное и местное управление".

В разные годы занимал должности:

заместителя акима района Сарыарка в столице;

заместителя акима города Кызылорда;

акима Жалагашского района Кызылординской области;

государственного инспектора отдела контроля и организационно-территориальной работы Администрации президента Республики Казахстан;

заместителя акима Актюбинской области и другие.

Сейчас у акима Атырауской области Серика Шапкенова осталось два заместителя – Кайрат Нурлыбаев и Бакытгуль Хаменова, которая на данный момент находится под следствием. Ее подозревают в получении взятки.

Напомним, что ранее в Атырауской области сократили двух заместителей акима – Серика Айдарбекова и Наримана Таушова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1981736-zamakima-atyrauskoy-oblasti-pokinul-dolzhnost/