Двое заместителей акима Атырауской области попали под сокращение

Серик Айдарбеков. Фото: служба коммуникаций Атырауской области

В Атырауской области сократили двух заместителей акима – Серика Айдарбекова и Наримана Таушова, об этом сообщается на официальном сайте акимата региона.

"В целях оптимизации государственных служащих в аппарате акимов областей и городов республиканского значения, озвученных в послании главы государства от 16 марта 2022 года, сокращена предельная численность заместителей акима Атырауской области на 2 штатные единицы", – говорится в сообщении пресс-службы акима Атырауской области.

В связи с этим сокращены штатные места двух заместителей акима области – Серика Айдарбекова и Наримана Таушова.

Отметим, согласно информации на сайте областного акимата, у главы Атырауской области Серика Шапкенова был один первый заместитель – это как раз Серик Айдарбеков, которого сократили, и еще четыре заместителя – сокращенный Нариман Таушов, а также Кайрат Бекенов, Кайрат Нурлыбаев и Бакытгуль Хаменова, которая в настоящее время находится под следствием. Ее подозревают в получении взятки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1979633-dvoe-zamestiteley-akima-atyrauskoy-oblasti-popali-pod-sokraschenie/