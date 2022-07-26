Султанов и Карашукеев прокомментировали выговоры Токаева

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Главы двух министерств – торговли и интеграции, а также сельского хозяйства – на брифинге в СЦК прокомментировали вопрос о том, как относятся к выговорам Касым-Жомарта Токаева, объявленным на расширенном заседании кабмина из-за ситуации с сахаром, передает корреспондент NUR.KZ.

Министр торговли и интеграции Бахыт Султанов назвал критику Токаева справедливой.

"Я в докладе сказал, что абсолютно справедливо поставлены вопросы. Критика очень правильная.

Мы работаем над этим направлением. Конечно, поставлена задача по повышению эффективности нашей деятельности. Конкретные задачи поставлены перед нами. Мы с МСХ выработали мероприятия и будем докладываться как перед вами, так и перед главой государства", – сказал глава Минторговли.

Его коллега, министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев, также согласился с критикой президента.

"Выговор со стороны главы государства был справедливый. Мы знаем, что в нашей работе были недочеты. Были субъективные, и объективные факторы, повлиявшие на ситуацию с сахаром. Мы сейчас принимаем все необходимые меры по выправлению ситуации и повышению эффективности работы", – заявил глава МСХ.

Напомним, что помимо Султанова и Карашукеева, на том же заседании президент объявил выговор министру экологии Сериккали Брекешеву.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1980228-sultanov-i-karashukeev-prokommentirovali-vygovory-tokaeva/