Какие коды присвоят новым областям Казахстана

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Комитет по управлению земельными ресурсами подготовил дополнения в приказ министра национальной экономики РК "Об утверждении Перечня кодов, присваиваемых областям, городам республиканского значения, столице, районам и городам областного (районного) значения для целей формирования кадастровых номеров земельных участков". Проект опубликовали на портале "Открытые НПА".

Проект документа появился на сайте сегодня, 25 июля, для публичного обсуждения. Оно продлится до 8 августа текущего года.

Согласно изменениям, которые предлагают авторы, Абайской области присвоят код 23, Жетысуской – 24, а Улытауской – 25.

Кроме того, выделенный из состава Кокпектинского района Восточно-Казахстанской области район Самар получит код 334. Район Аксуат, вышедший из состава Тарбагатайского района – 333.

Город Кунаев получит код 055.

Напомним, что 16 марта президент Касым-Жомарт Токаев в своем послании народу Казахстана объявил о создании двух новых областей - Абайской и Улытауской.

8 июня текущего года официально вступил в силу указ главы государства Касым-Жомарта Токаева о создании в Казахстане новых областей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1980127-kakie-kody-prisvoyat-novym-oblastyam-kazahstana/