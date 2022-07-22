"Это не межличностный конфликт": в МЦРИАП высказались о ликвидации холдинга "Зерде"

Логотип холдинга "Зерде": facebook.com/holdingzerde

Пресс-секретарь Минцифры Ерхан Таткен опубликовал пост на своей , в котором рассказал о причинах, по которым было принято решение о ликвидации холдинга "Зерде".

Таткен написал в публикации, что целью его обращения является "исключение различных предположений и домыслов по факту ликвидации холдинга "Зерде".

Далее пресс-секретарь МЦРИАП расписал причины, по которым было решено ликвидировать холдинг.

"Во-первых, вопрос о дальнейшем функционировании холдинга "Зерде" назревал давно, до обнаружения серьезных нарушений Счетным комитетом.

Во-вторых, сотрудникам холдинга, оставшимся без работы в ходе расформирования, будет оказано содействие в трудоустройстве, а также они получат необходимые компенсации в рамках текущего законодательства.

Министерство сейчас над этим работает и держит вопрос на особом контроле", - заверил Таткен.

Пресс-секретарь заявил, что "не этично переводить данный процесс в личное поле" и "противопоставлять" Багдата Мусина руководству холдинга "Зерде".

"Расформирование холдинга не является межличностным конфликтом, как это пытаются преподнести отдельные интернет-пользователи", - подчеркнул Таткен.

Кроме того, он указал, что вопрос касательно результатов аудита, проведенного холдингом, не останется в стороне. Все необходимые проверки, установленные законом, в том числе касающиеся ликвидации, будут проведены.

Напомним, что ранее Багдат Мусин после критики со стороны Токаева предложил ликвидировать холдинг "Зерде". Позже в МЦРИАП озвучили причины принятия такого решения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1979820-eto-ne-mezhlichnostnyy-konflikt-v-mtsriap-vyskazalis-o-likvidatsii-holdinga-zerde/