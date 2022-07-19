"Работы стало больше": Брекешев объяснил, почему отказался от отпуска
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Глава Министерства экологии, геологии и природных ресурсов на брифинге в СЦК ответил на вопрос о том, планирует ли отдых в этом году, передает корреспондент NUR.KZ.
Вопрос подняли журналисты. Они поинтересовались, планирует ли он отпуск в этом году, и если да, то сколько времени планирует отдохнуть.
"Я решил не выходить в отпуск", – коротко сказал Сериккали Брекешев.
Между тем он заявил, что до критики президента на расширенном заседании кабмина такие планы были.
"Планы хотя такие были, но сейчас работы стало больше и я отказался. Планировал отдыхать две недели. Но в следующем году посмотрим", – резюмировал он.
Ранее министр ответил на вопрос об отставке после недавней критики Касым-Жомарта Токаева на заседании кабмина.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1979158-raboty-stalo-bolshe-brekeshev-obyasnil-pochemu-otkazalsya-ot-otpuska/