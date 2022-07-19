"Не я принимаю решения": Брекешев ответил на вопрос об отставке после критики Токаева

Сериккали Брекешев. Фото: gov.kz

Министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев на брифинге в СЦК ответил на вопрос, не думает ли он о том, чтобы подать в отставку после критики президента Касым-Жомарта Токаева на расширенном заседании кабмина, передает корреспондент NUR.KZ.

Вопрос подняли журналисты. Они поинтересовались, не планирует ли министр подать в отставку после критики президента.

"В этом отношении не я принимаю решения, решения по отставке принимаются руководством страны, поэтому этот вопрос я оставляю без комментариев", - сказал в ответ Брекешев.

Представители СМИ также попросили прокомментировать, как он в целом оценивает свою работу по пятибалльной шкале.

Но и на этот вопрос министр ответил уклончиво.

"Оценку нашей работе дает вышестоящее руководство", - заявил он.

Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании кабмина объявил выговор главе Минэкологии за некачественную работу в области геологии и биоразнообразия.

После Сериккали Брекешев провел совещание по вопросу рассмотрения новых подходов по управлению популяцией сайгаков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1979153-ne-ya-prinimayu-resheniya-brekeshev-otvetil-na-vopros-ob-otstavke-posle-kritiki-tokaeva/