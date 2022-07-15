Сданные за последние 10 лет автодороги хотят проверить после критики Токаева

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Глава МИИР на заседании кабмина ответил на критику президента Касым-Жомарта Токаева о низком качестве дорог и коррупции в автодорожной отрасли, передает корреспондент NUR.KZ.

Каирбек Ускенбаев сообщил, что автодорожная отрасль будет реформирована.

"В рамках реформирования автодорожной отрасли будут приняты следующие меры: будет создана комиссия по расследованию реализованных автодорожных проектов за последние 10 лет.

В состав комиссии будут включены представители Минфина, Миннацэкономики, АЗРК, Минюста, органов прокуратуры и НПП "Атамекен". Проект постановления также будет внесен в правительство в августе текущего года", – отметил глава ведомства.

Кроме того, по его словам, будут объединены АО НК "КазАвтоЖол" с ТОО "Казахавтодор" – об этом вчера говорил глава государства на расширенном заседании правительства.

Напомним, что в ходе того же заседания, прошедшего накануне, Касым-Жомарт Токаев раскритиковал состояние дорог в стране, назвав их похожими на "лоскутное одеяло".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1978725-sdannye-za-poslednie-10-let-avtodorogi-hotyat-proverit-posle-kritiki-tokaeva/