Ужесточение уголовной ответственности за рекламу финпирамид: Токаев подписал закон

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев одобрил внесение изменений в некоторые законы о противодействии деятельности финпирамид. Об этом сообщается на

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия деятельности финансовых (инвестиционных) пирамид", - говорится в сообщении, опубликованном на Акорде.

Президент также одобрил дополнения по вопросам противодействия деятельности финансовых пирамид и в Кодекс РК об административных правонарушениях.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев подписал Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития страхового рынка и рынка ценных бумаг, банковской деятельности".

Напомним, что 28 июня сенаторы приняли проект закона по вопросам противодействия деятельности финансовых пирамид.

Одними из основных задач законопроекта было ужесточение наказания за создание и руководство финансовыми пирамидами, а также установление уголовной ответственности за их рекламу.

Ранее сенатор Нурлан Бекназаров сообщал, что законопроектом предусмотрено увеличение наказания в виде лишения свободы до 12 лет за создание и управление финансовой пирамидой.

Также отмечалось, что за рекламу финпирамид в Казахстане, в случае наличия отягчающих обстоятельств, могут установить наказание до семи лет лишения свободы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1978092-tokaev-podpisal-izmeneniya-v-nekotorye-zakony-o-regulirovanii-strahovogo-rynka-v-kazahstane/