Уголовная ответственность за рекламу финпирамид в Казахстане: поправки приняли в сенате
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Сегодня сенаторы приняли в двух чтениях проект закона по вопросам противодействия деятельности финансовых пирамид. Документ направлен на подпись главе государства, передает корреспондент NUR.KZ.
Законопроект инициирован депутатами парламента Казахстана.
"Направлен на приведение в соответствие с нормами действующего законодательства с требованиями современных вызовов в борьбе с финансовыми мошенничествами. В частности, на пресечение преступлений на начальной стадии путем криминализации рекламы финансовых пирамид, а также на усиление ответственности за их создание и руководство", – говорится в заключении профильного комитета.
Основными задачами законопроекта являются:
- ужесточение наказания за создание и руководство финансовыми (инвестиционными) пирамидами;
- установление уголовной ответственности за рекламу финансовых (инвестиционных) пирамид;
- определение подследственности за рекламу финансовых (инвестиционных) пирамид.
"Принятие законопроекта позволит усилить защиту граждан от вовлечения в незаконные финансовые и инвестиционные проекты, обеспечит повышение ответственности субъектов правонарушений, связанных с созданием и рекламой финансовых (инвестиционных) пирамид", – отмечается в заключении к проекту закона.
Спикер сената заявил, что финансовые пирамиды – это одна из серьезных проблем в Казахстане.
"В борьбе с финансовым мошенничеством большое значение имеет совершенствование действующего законодательства с учетом современных вызовов. Поэтому принятыми проектами законов предусмотрено признание рекламы финансовых пирамид преступлением и усиление ответственности за их создание.
Данный закон усиливает защиту граждан от вовлечения в незаконную финансовую и инвестиционную деятельность.
Также надеемся, что новый кодекс снизит социальную напряженность среди граждан, пострадавших от инвестиционных пирамид", – отметил Маулен Ашимбаев.
Согласно официальным данным, количество финансовых пирамид в 2019 году составляло 24 организации, а в 2020 году – 180. При этом, за 2021 год и пять месяцев 2022 года было выявлено уже 225 финансовых пирамид.
Сенатор Нурлан Бекназаров сообщил, что законопроектом предусмотрено увеличение наказания в виде лишения свободы до 12 лет за создание и управление финансовой пирамидой.
Кроме того, проектом закона предлагается дополнить Уголовный кодекс новой статьей за рекламу финансовых пирамид – за это предлагается наказывать штрафом в размере до 2000 МРП.
Ранее сообщалось, что за рекламу финпирамид в Казахстане, в случае наличия отягчающих обстоятельств, могут установить наказание до семи лет лишения свободы.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1975991-zakon-ob-ugolovnoy-otvetstvennosti-za-reklamu-finpiramid-napravili-na-podpis-tokaevu/