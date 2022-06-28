Уголовная ответственность за рекламу финпирамид в Казахстане: поправки приняли в сенате

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Сегодня сенаторы приняли в двух чтениях проект закона по вопросам противодействия деятельности финансовых пирамид. Документ направлен на подпись главе государства, передает корреспондент NUR.KZ.

Законопроект инициирован депутатами парламента Казахстана.

"Направлен на приведение в соответствие с нормами действующего законодательства с требованиями современных вызовов в борьбе с финансовыми мошенничествами. В частности, на пресечение преступлений на начальной стадии путем криминализации рекламы финансовых пирамид, а также на усиление ответственности за их создание и руководство", – говорится в заключении профильного комитета.

Основными задачами законопроекта являются:

ужесточение наказания за создание и руководство финансовыми (инвестиционными) пирамидами;

установление уголовной ответственности за рекламу финансовых (инвестиционных) пирамид;

определение подследственности за рекламу финансовых (инвестиционных) пирамид.

"Принятие законопроекта позволит усилить защиту граждан от вовлечения в незаконные финансовые и инвестиционные проекты, обеспечит повышение ответственности субъектов правонарушений, связанных с созданием и рекламой финансовых (инвестиционных) пирамид", – отмечается в заключении к проекту закона.

Спикер сената заявил, что финансовые пирамиды – это одна из серьезных проблем в Казахстане.

"В борьбе с финансовым мошенничеством большое значение имеет совершенствование действующего законодательства с учетом современных вызовов. Поэтому принятыми проектами законов предусмотрено признание рекламы финансовых пирамид преступлением и усиление ответственности за их создание.

Данный закон усиливает защиту граждан от вовлечения в незаконную финансовую и инвестиционную деятельность.

Также надеемся, что новый кодекс снизит социальную напряженность среди граждан, пострадавших от инвестиционных пирамид", – отметил Маулен Ашимбаев.

Согласно официальным данным, количество финансовых пирамид в 2019 году составляло 24 организации, а в 2020 году – 180. При этом, за 2021 год и пять месяцев 2022 года было выявлено уже 225 финансовых пирамид.

Сенатор Нурлан Бекназаров сообщил, что законопроектом предусмотрено увеличение наказания в виде лишения свободы до 12 лет за создание и управление финансовой пирамидой.

Кроме того, проектом закона предлагается дополнить Уголовный кодекс новой статьей за рекламу финансовых пирамид – за это предлагается наказывать штрафом в размере до 2000 МРП.

Ранее сообщалось, что за рекламу финпирамид в Казахстане, в случае наличия отягчающих обстоятельств, могут установить наказание до семи лет лишения свободы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1975991-zakon-ob-ugolovnoy-otvetstvennosti-za-reklamu-finpiramid-napravili-na-podpis-tokaevu/