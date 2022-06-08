До семи лет лишения свободы хотят ввести за рекламу финпирамид в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Депутаты мажилиса на пленарном заседании палаты приняли в первом чтении проект закона по вопросам усиления госрегулирования, контроля и надзора финансового рынка и финорганизаций и противодействия деятельности финпирамид, передает корреспондент NUR.KZ.

Представил документ депутат Юрий Ли.

Он отметил, что законопроект разработан в целях противодействия финансовым пирамидам, устранения правовых пробелов, имеющихся в действующем законодательстве, а также введения уголовной ответственности за рекламу финансовых (инвестиционных) пирамид.

"Данная мера, которую мы предлагаем в виде статьи 217 (Уголовного кодекса РК – прим. ред.), является четким законодательным ответом такому явлению, как финансовые пирамиды.

И я уверен, что после введения данной статьи знаменитости, блогеры, вайнеры и прочие лидеры общественного мнения будут гораздо более осмотрительны и ответственны при рекламе тех или иных финансовых продуктов.

Тем более, что за это будет грозить уголовная ответственность. Для справки могу сказать, что по части первой данное деяние может быть наказано штрафом до 2000 МРП или общественными работами до 600 часов; либо ограничением свободы до 2 лет.

Часть 4 – это уже квалифицирующий состав, там уголовное наказание может быть выражено от 3 до 7 лет лишения свободы в виде конфискации имущества. Поэтому это очень жесткая превентивная мера", – отметил депутат.

Законопроектом также предусматривается ужесточение наказания за создание финпирамид, введение запрета на рекламу физическими и (или) юридическими лицами деятельности, связанной с привлечением денежных средств и (или) иного имущества физических и (или) юридических лиц в пользу лиц, не обладающих правом на ее осуществление.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1973166-do-semi-let-lisheniya-svobody-hotyat-vvesti-za-reklamu-finpiramid-v-kazahstane/